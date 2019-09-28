"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة أملج

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أملج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 06:25 PM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة أملج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أملج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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