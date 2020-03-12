بتقرير "الشاماني" سبق تخطف جائزة لجنة التحكيم والتقدير الذهبي 2020 في الإعلام السياحي

للعام الثاني على التوالي.. وبتقرير عن المدينة المنورة

خطفت "سبق" جائزة لجنة التحكيم والتقدير الذهبي 2020 من المركز العربي للإعلام السياحي، وذلك عبر تقرير شارك فيه الزميل خالد الشاماني عن منطقة المدينة المنورة تحت عنوان ("سيدة المدن" تخطف المركز الثالث عربيًّا في عدد الزوار لهذا العام.. وهنا أهم معالمها(.

يُذكر أن الزميل الشاماني حاصل على جائزة أفضل تقرير صحفي من المركز العربي للإعلام السياحي لعام 2019. وتأتي هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي.

ويُعد الزميل الشاماني من الكفاءات الإعلامية المتميزة في منطقة المدينة المنورة، وشارك في العديد من الدورات التدريبية داخل السعودية وخارجها، وتقلَّد مناصب إعلامية عدة، كان آخرها مديرًا للمركز الإعلامي لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية، ومدير المركز الإعلامي لميدان فروسية المدينة موسم 2020م.