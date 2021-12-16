تمويل قياسي.. البنك الدولي يمنح الدول الفقيرة 93 مليار دولار لمواجهة "كورونا"

عبر المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم قروضًا وهبات لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي

حصلت "المؤسسة الدولية للتنمية"، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقرًا، الأربعاء، على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويُعد هذ التمويل أكبر "تجديد" على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم دعمًا ماليًّا لـ74 دولة، غالبيتها في إفريقيا.

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان له: إن "الالتزام السخي لشركائنا اليوم هو خطوة حاسمة لدعم البلدان الفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة كوفيد-19"؛ حسب ما نقلته "فرانس برس".

وسيغطي تجديد الموارد الذي أعلن عنه البنك الأربعاء حاجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى يوليو 2022.

وتعتبر المؤسسة الدولية للتنمية جزءًا من "مجموعة البنك الدولي" وتُعنى بمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة، وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول.

وتُمَوّل المؤسسة -بالدرجة الأولى- من مساهمات الدول الأعضاء في البنك، ويجتمع المانحون مرة كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها.

وبدأت جولة التمويل الـ19 للمؤسسة في يوليو 2020، أي قبل عام من الموعد الذي كان يُفترض أن تبدأ فيه؛ نظرًا للأزمة الراهنة المرتبطة بوباء كوفيد-19.