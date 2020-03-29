مصر.. تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد

وزارة الأوقاف: غلقها غلقًا تامًّا لحين زوال علّة الغلق

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد، مع غلقها غلقًا تامًّا لحين زوال علّة الغلق، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في بيان له: "إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا، مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه؛ فإن دفع الهلاك المتوقّع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبًا شرعيًّا".