الوحدة يصعق الحزم بخماسية ويصعد للرابع

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الحزم بنتيجة 5-1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ضمن الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة صعد الوحدة للمركز الرابع بسبع وعشرين نقطة وجاء الحزم في المركز الثاني عشر بخمس عشرة نقطة.

أنهى الفريق الوحداوي شوط المباراة الأول متقدماً بهدفين، جاء الأول بقدم اللاعب فواز الصقور عند الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة مسدداً الكرة بين قدمي الحارس ليكملها المدافع داخل الشباك.

وعند الدقيقة 34 تمكن من إضافة الهدف الثاني برأسية أودعها الشباك إثر عرضية ثابتة داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 60 أضاف نياكاتي هدف الوحدة الثالث من تمريرة أمام المرمى، قبل أن يضيف دي مورايس الهدف الوحداوي الرابع عند الدقيقة 73.

وعند الدقيقة 78 تمكن يوسف عمر من تحقيق الهدف الأول لفريقه الحزم من رأسية أسكنها المرمى.

وأضاف جوستافو الهدف الوحداوي الخامس عند الدقيقة 88.