الإصابة بالدوار عند الوقوف تزيد من خطر مرض لا دواء له

خبيرة تطالب بمراقبة ضغط الدم في هذه الحالة

أوضحت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يصابون بالدوار عند الوقوف، قد تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالخرف.

ووجدت الدراسة الجديدة صلة بين الدوار والخرف فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم الانقباضي؛ أما الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانبساطي أو انخفاض ضغط الدم بشكل عام؛ فلم يكونوا في خطر؛ حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت الدكتورة لوري روش، من جامعة كاليفورنيا: "يجب مراقبة ضغط دم الناس عندما ينتقلون من الجلوس إلى الوقوف. ومن الممكن أن يكون التحكم في انخفاض ضغط الدم وسيلة للمساعدة في الحفاظ على مهارات التفكير والذاكرة لدى الناس مع تقدمهم في العمر".

وأضافت الدكتورة "روش" أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة؛ مشيرة إلى أن النتائج أظهرت فقط ارتباطًا بين قراءات ضغط الدم وتطور الخرف.

ضغط الدم الإصابة بالدوار

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09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 01:20 PM

خبيرة تطالب بمراقبة ضغط الدم في هذه الحالة

الإصابة بالدوار عند الوقوف تزيد من خطر مرض لا دواء له

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوضحت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يصابون بالدوار عند الوقوف، قد تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالخرف.

ووجدت الدراسة الجديدة صلة بين الدوار والخرف فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم الانقباضي؛ أما الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانبساطي أو انخفاض ضغط الدم بشكل عام؛ فلم يكونوا في خطر؛ حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت الدكتورة لوري روش، من جامعة كاليفورنيا: "يجب مراقبة ضغط دم الناس عندما ينتقلون من الجلوس إلى الوقوف. ومن الممكن أن يكون التحكم في انخفاض ضغط الدم وسيلة للمساعدة في الحفاظ على مهارات التفكير والذاكرة لدى الناس مع تقدمهم في العمر".

وأضافت الدكتورة "روش" أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة؛ مشيرة إلى أن النتائج أظهرت فقط ارتباطًا بين قراءات ضغط الدم وتطور الخرف.

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