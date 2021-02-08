"الحارثي" إلى رتبة عميد بإدارة مرور جدة

قلّد العميد أحمد بن مساعد السريحي؛ مدير إدارة مرور جدة، بمكتبه العميد محمد بن عيضه الحارثي؛ رتبته الجديدة عميد، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وعبَّر العميد الحارثي، عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية.

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08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 02:02 PM

"الحارثي" إلى رتبة عميد بإدارة مرور جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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قلّد العميد أحمد بن مساعد السريحي؛ مدير إدارة مرور جدة، بمكتبه العميد محمد بن عيضه الحارثي؛ رتبته الجديدة عميد، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وعبَّر العميد الحارثي، عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية.

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