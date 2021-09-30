"المرور": ضبط قائدة مركبة كانت تقود بطريقة متهورة

أحيلت للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقها

أفاد المرور السعودي، بأنه تم القبض على قائدة مركبة كانت تقود بشكل متهور.

ونشر حساب المرور على تويتر، تغريدة قال فيها: "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدة مركبة تقوم بالقيادة بطريقة متهورة؛ فقد تم ضبطها وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".