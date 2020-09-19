نزيف الدم يتواصل على طريق بيشة - العلاية .. 3 وفيات وإصابة خطيرة

الشهري: باشرت 3 فرق إسعافية الحادثة ونقلت جميع الحالات

باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير، اليوم ، حادث تصادم على طريق بيشة باتجاه سبت العلاية نتج عنه تسجيل عددٍ من الوفيات والإصابات.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، وأضاف ؛ فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث، توجهت 3 فرق إسعافية واتضح وجود ثلاث وفيات وإصابة خطيرة تم نقلها جميعًا إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة عن طريق الفرق الإسعافية.

ويحظى الطريق بكثافة مرورية، كما أنه شهد سابقًا حوادث مرورية عديدة استدعت أن تقوم الجهات المعنية بإعلان مشروع ازدواجية الطريق بتكلفة إجمالية 270 مليون ريال، وعلى ثلاث مراحل.

وكان أهالي محافظتيْ "بيشة" و"بلقرن" طالبوا مرات عدة وزارة النقل بازدواجية الطريق الواصل بين "بيشة وسبت العلاية"؛ للحد من تزايد الحوادث المرورية، وخصوصًا أن الطريق يُعد حيويًا بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحيًا وتعليميًا.