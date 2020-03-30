سويسرا.. وفيات وإصابات كورونا تقفز إلى معدلات "مخيفة"

استدعاء أفراد من الجيش الفدرالي لمساعدة ضباط الجمارك

تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل سريع سويسرا، على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها السلطات، مما يعيق إمكانية إصدار أرقام دقيقة لعدد المصابين.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد فحصت سويسرا، الأحد، 110 آلاف شخص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وإلى حين الحصول على النتائج النهائية فإن عدد المصابين مستمر في التزايد. وتبين حتى الآن أن 13% ممن خضعوا للفحص مصابون.

وأفاد المعهد التقني الفيدرالي العالي في زيورخ أن أسرة العناية المركزة ستنفد في الأيام القليلة المقبلة، بسبب سرعة الانتشار الحالية للفيروس.

يأتي ذلك في ظل تخطي عدد الإصابات 15 ألفًا، والوفيات 300 في بلد لا يتخطى عدد سكانها ثمانية ملايين و500 ألف نسمة، وتظهر الأرقام أن هناك حاجة إلى ألف سرير إضافي بسرعة لتغطية احتياجات البلاد الآنية.

وتتوقع السلطات السويسرية تزايد الإصابات بعد إعادة آلاف السياح السويسريين من الخارج. وتعمل وزارة الخارجية على تنظيم والإشراف على أكبر عودة منظمة في تاريخ سويسرا من مختلف القارات.

وقررت منظمة أطباء بلا حدود التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، نشر فرق تابعة لها للمساهمة مع الجسم الطبي السويسري في دفن الأشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس.

وتم استدعاء أفراد من الجيش الفدرالي لمساعدة ضباط الجمارك على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.