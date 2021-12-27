1581 عملية قسطرة و10 عمليات قلب مفتوح بتخصصي الطائف

خلال عام 2021 .. بعدما تم تجهيزهُ بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية لإجرائها

أجرى قسم جراحة وقسطرة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 1581 عملية قسطرة قلبية ناجحة خلال عام 2021م .

وجاء أعلى عدد عمليات تم إجراؤها في شهر يوليو الماضي حيث تم إجراء 332 عملية فيما كان شهر مارس أقلها بإجراء 55 عملية، كما تم عمل 10 عمليات جراحة قلب مفتوح خلال العام نفسه.

ويعدُ قسم جراحة وقسطرة القلب من الأقسام النوعية في المحافظة، وتم تجهيزهُ بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية لإجراء عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية لأمراض شرايين القلب ضمن مختلف الإجراءات التداخلية.