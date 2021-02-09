كوريا الجنوبية تسجل 303 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الصين 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89720 حالة؛ في حين استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4636.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 81.487 إصابة.