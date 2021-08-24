زيادة المقاعد توجيه وزاري.. إعلان نتائج القبول الإلحاقي بجامعة طيبة

تشمل ترقية رغبات طلاب وتمتد إلى فروع ينبع وبدر والعلا وخيبر وغيرها

أعلنت جامعة طيبة، نتائج القبول الإلحاقي للمرشحين والمرشحات وترقية رغبات عدد من الطلاب والطالبات بالمدينة المنوّرة ومحافظاتها؛ وذلك بناءً على توجيهات وزير التعليم بزيادة المقاعد المخصصة للقبول بالجامعة لهذا العام، وقبول أكبر عدد ممكن من خريجي وخريجات الثانوية العامة.

وقالت الجامعة، إنه بناءً على توجيهات وزير التعليم بزيادة المقاعد المخصّصة للقبول بالجامعة لهذا العام وقبول أكبر عدد ممكن من خريجي وخريجات الثانوية العامة، يسر جامعة طيبة أن تعلن نتائج القبول الإلحاقي للمرشحين والمرشحات وترقية رغبات عدد من الطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي 1443 هجري، وذلك بالمقر الرئيس بالمدينة المنوّرة وفروع الجامعة بينبع وبدر والعلا والحناكية وخيبر ومهد الذهب.

و‏للاطلاع على نتائج القبول الإلحاقي للمرشحين والمرشحات وترقية الرغبات من خلال الرابط الآتي:

"https://t.co/B5CVfBF723".