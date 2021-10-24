أمير الرياض بالنيابة يشكر ولي العهد بمناسبة إطلاق "استراتيجية استدامة الرياض"

أكد أنها امتداد للجهود الكبيرة بمشروعات الطاقة النظيفة وفق رؤية 2030

رفع أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض.

وقال: "إن إطلاق سمو ولي العهد - حفظه الله - لاستراتيجية استدامة الرياض امتداد للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في إطلاق العديد من الاستراتيجيات ومشروعات الطاقة النظيفة وفق رؤية 2030 لتعزيز الدور الريادي للمملكة عالمياً في سبيل الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي باستراتيجيات أكثر استدامة، ومحققة للهدف المنشود بتحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية بمبادراتها الطموحة والمتنوعة في قطاعات مختلفة ستكون معززة للتنمية وصانعة للفرص الاستثمارية وإيجاد الوظائف، ومحققة للتوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة، وستسهم في تعزيز جودة الحياة في العاصمة الرياض.

وسأل أمير منطقة الرياض بالنيابة، في ختام تصريحه، المولي - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بحفظه، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وعزه ونصره.