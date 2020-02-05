تنبيه لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة: أمطار رعدية

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة واتباع التعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل محافظة الطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والمويه، والعاصمة المقدّسة، وتربة والعرضيات؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية, تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة، ومحافظة المهد، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الـثامنة مساءً -بمشيئة الله-.