"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالمملكة

أشادت باعتراض وتدمير مسيرة "مفخخة" كانت تستهدف خميس مشيط

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت، فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" كانت متجهة إلى مدينة خميس مشيط.

وجدد "العثيمين"، التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.