هزه أرضية جنوب غرب محايل عسير .. صباح اليوم

بقوة 3.4 على مقياس ريختر

أوضح الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ أن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد -صباح اليوم الأحد- هزة أرضية في البحر الاحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة ٤٩ : ١ صباحاً وبعمق ١٥ كيلو متراً تقريباً وتبعد ٢٠ كيلو متراً عن الساحل و٦٥ كيلو متراً جنوب غرب محافظة محايل عسير.