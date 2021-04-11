الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود آل سعود

سيصلى عليه يوم غدٍ الاثنين

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 30/ 8/ 1442هـ.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.