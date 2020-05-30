بسبب إصابة عدد من اللاعبين بكورونا.. تأجيل مباراة في الدوري الأوكراني كانت مقررة غدًا

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم اليوم السبت تأجيل مباراة، كانت مقررة غدًا؛ وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.

والمباراة المؤجلة كانت مقررة يوم الأحد في مدينة لفيف غرب البلاد بين فريقَي كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول، وتأتي في نهاية الأسبوع الذي شهد استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب "كوفيد-19".

وأوضحت الرابطة أن التأجيل سببه ظهور نتائج إيجابية لفحوص كشف "كوفيد-19"، خضع لها عدد من لاعبي المضيف وأفراد من جهازه الفني.

وفي حين لم يتم تحديد عدد الأفراد الذين ثبتت إصابتهم أشارت الرابطة إلى أنه تم "عزلهم" جميعًا.

وتبقى تسع مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم.

وستُقام المباريات بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين. وضمن الإجراءات الصحية المتخذة على هامش المباريات يتم قياس درجة حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء.