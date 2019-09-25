بالصور.. "نيسان" تكشف عن "باترول 2020" بتصميم جديد وطابع أكثر فخامة

عبدالملك سرور: كشفت "نيسان" اليوم عن سيارة "باترول 2020" الجديدة كلياً والتي خضعت لتحديثات توفر للعملاء مستويات أعلى من الرقيّ والراحة والأمان والاتصالية.

يتميز الطراز الجديد من "باترول 2020" بأحدث تقنيات "نيسان" للتنقل الذكي. ويحافظ "باترول 2020" على قدراته الاستثنائية في الانتقال إلى أيّ مكان على الطرقات الوعرة والمعبّدة وعلى قوّته الرائدة في فئة السيارات ذات الدفع الرباعي.

يعتبر "باترول" الاسم الأقدم الذي تستخدمه "نيسان" بشكل متواصل وهو بالتالي الأبرز في تراث السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي طرحتها العلامة التجارية. وقد تم شراء قرابة 1.9 ملايين سيارة منذ طرحه عام 1951 م، وتشمل المبيعات نيسان أرمادا.

وتشمل التغييرات التي طرأت على "باترول 2020" الجديد شبك V-motion الأمامي الذي أصبح يتخذ تصميماً جديداً خاصاً بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتسهم مصابيح LED الأمامية الجديدة السهمية الشكل والشبك المعاد تصميمه في إبراز واجهة "باترول" الأمامية وزواياها الجذابة.

كذلك، تتخذ المصابيح الخلفية شكلاً سهمياً وتندمج بكل سلاسة بلوحة الكروم الكبيرة ومؤشرات الانعطاف الجانبية الخلفية المتسلسلة التي أضيفت للمرة الأولى إلى سيارة "نيسان".

أما في المقصورة الداخلية، فتشمل الوحدة المركزية الجديدة شاشتي عرض تتضمنان Apple CarPlay وAndroid Auto. ويسهم هذا الأمر في بقاء العملاء متصلين دوماً بالإنترنت وقادرين على الاستفادة بالكامل من هواتفهم المتحركة.

وتوفر المقاعد الجلدية المبطّنة الجديدة والمزوّدة بحشوة إضافية وكذلك المقود الجديد المطرّز يدوياً طابعاً أكثر رقياً وفخامةً. إضافة إلى توفر نظام التحكم بالحرارة ودعم المنطقة القطنية في المقاعد الأمامية اختيارياً.

علاوة على ذلك، أصبحت المقصورة الداخلية أكثر سكوناً للحد والتقليل من الضجيج، أما نظام التبريد وتوزيع الهواء المعزّز فيساهم في تبريد المقصورة الداخلية بسرعة أكبر ولا سيما في المناطق الحارة.

وتستفيد سيارة "باترول 2020" أيضاً من مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والأمان المتطورة إضافة إلى تقنيات "نيسان" للتنقل الذكي المتوفرة فيها. فهي تتضمن نظام الفرملة الطارئة المزوّد باستشعار المشاة ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي.

وزوّد طراز "باترول 2020" الرباعي الدفع أيضاً بأقوى محركين في هذه الفئة أحدهما من 6 أسطوانات سعته 4 لترات ويولّد 275 حصاناً وعزم دوران بمعدل 394 نيوتن متر والآخر من 8 أسطوانات سعته 5.6 لترات ويولّد 400 حصان وعزم دوران بمعدل 560 نيوتن متر.

ويتيح نظام الدفع الرباعي الذكي ALL MODE 4x4 للسائق التنقّل بين أنماط قيادة مختلفة تتلاءم مع الطرقات المعبّدة أو الوعرة. ويوفر نظــام التحكــم الهيدروليكــي بحركــة الهيكل الذي زوّدت به طرازات V8 تجربة قيادة أكثر راحة بفضل نظام التعليق المعزز والحدّ من الارتجاجات.

وقال فرانسوا بايلي، نائب الرئيس المسؤول عن مركبات الفان والبيك آب والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات لدى "نيسان": "يمثل "نيسان باترول" الجديد ذروة الفخامة والقدرات الاستثنائية، والطراز الذي سيواصل توفير تجارب لافتة لعملائه الأوفياء في الشرق الأوسط وحول العالم".

من جهته، قال بدر الحسامي المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: "نحن سعداء اليوم بمشاركتنا في فعالية الإطلاق العالمي لطراز باترول 2020 هنا في أبوظبي، وهذا أمر يدلّ على الأهمية الكبرى التي يكتسبها سوق الشرق الأوسط بالنسبة إلى "نيسان" وكذلك طراز "باترول" الذي يوفّر للعملاء جيلاً بعد جيل تجربة قيادة استثنائية قلة من السيارات في هذه الفئة تستطيع مضاهاتها. ونفتخر بكون "باترول" الطراز الأكثر رواجاً في المنطقة وفي السعودية بالأخصّ وبالمكانة التي يحتلّها عند عملائنا السعوديين".

وسيتوفر طراز باترول 2020 في المملكة العربية السعودية لدى الموزع المعتمد لمبيعات التجزئة والمبيعات الحكومية "نيسان بترومين"، وأساطيل الشركات عن طريق الموزع المعتمد "شركة مناهل العالمية". وتنطلق المبيعات ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، 2019، وسيبدأ السعر من ١٩٩ ألف ريال سعودي.