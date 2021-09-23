شيخ الأزهر يثمّن دور المملكة في مساندة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية

هنّأ خادمَ الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة

أعرب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن تقديره للدور الرائد للمملكة في مساندة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وإسهاماتها البارزة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وهنّأ الدكتور أحمد الطيب، في تصريح صحفي، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.