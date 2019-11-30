رسمياً.. "عبدالمهدي" يقدم استقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي

أفادت مصادر برلمانية عراقية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء البلاد عادل عبدالمهدي، قدم رسمياً استقالته إلى برلمان العراق.

وأكدت المصادر أن "عبدالمهدي" سلم كتاباً رسمياً لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق موقع "آر تي" الروسي باللغة العربية.