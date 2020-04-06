أمانة جدة تغلق مخبزًا و"سوبرماركت" بعد رصد حالتَيْ كورونا

أعلنت أمانة جدة إغلاقها مخبز الدانوب في مركز السلام مول، وسوبر ماركت زادكم في حي السلامة؛ وذلك لوجود حالتَيْ إصابة مؤكدتَيْن بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

ونصحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر باتباع الإرشادات الوقائية بالبقاء بالمنزل لمدة أسبوعَيْن لمن زار الموقعَيْن خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخه، والتوجُّه لأقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية.

فيروس كورونا الجديد أمانة جدة

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 09:04 PM

أمانة جدة تغلق مخبزًا و"سوبرماركت" بعد رصد حالتَيْ كورونا

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت أمانة جدة إغلاقها مخبز الدانوب في مركز السلام مول، وسوبر ماركت زادكم في حي السلامة؛ وذلك لوجود حالتَيْ إصابة مؤكدتَيْن بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

ونصحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر باتباع الإرشادات الوقائية بالبقاء بالمنزل لمدة أسبوعَيْن لمن زار الموقعَيْن خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخه، والتوجُّه لأقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية.

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فيروس كورونا الجديد أمانة جدة

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