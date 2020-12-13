"المرور": 7 أيام على رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 5 مدن جديدة

بعد الرياض وجدة والدمام وبعد أيام من تطبيقه في جازان والطائف والباحة والجوف

قال حساب المرور السعودي، اليوم، إن الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" سيبدأ بعد سبعة أيام في 5 مدن جديدة.

وأضافت الإدارة في تغريدة على تويتر، إلى أن المناطق التي سيشملها الرصد الآلي هي (مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات).

وقبل أيام الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" في: جازان، والطائف، والباحة، والجوف.

وكان قد بدأ هذا الرصد في نوفمبر الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكد المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشدداً على أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.