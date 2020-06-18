حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة

تم إجراء الفحوصات اللازمة لجميع الموظفين للتأكد من صحتهم

كشفت شركة متاجر هاوس كير، عن إغلاق فرعها بحي الكعكية بمكة المكرمة، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد العاملين بالمتجر.



وقال المتجر في بيانه: إنه في الثاني والعشرين من شهر شوال الجاري تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لعامل من عمال المتجر بفرع الكعكية، وتم على الفور اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ أهمها إغلاق الفرع وتعقيم المتجر بأكمله وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع الموظفين للتأكد من صحتهم.



وأشار المتجر في بيانه إلى أن إغلاق الفرع جاء حتى يتم التأكد من صحة الموظفين والعمال؛ حرصاً على سلامة الجميع.



وفي ردٍ للمتجر على أحد المغردين قبيل ساعة، عن موعد إعادة فتح المتجر من جديد؛ أجاب أنه سيتم إعلان ذلك حال تمت إعادة فتح المتجر.