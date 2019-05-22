"الشهراني" للمرتبة الحادية عشرة بفرع العمل والتنمية بعسير

صدر قرار مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بترقية مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير "هادي بن عايض الشهراني" للمرتبة الحادية عشرة.

"سبق" تبارك لـ"الشهراني" وتتمنى له التوفيق والسداد.