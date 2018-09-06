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أكدت تضامنها مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب

المملكة تدين وتستنكر التفجير المزدوج غرب كابول

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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادياً لرياضة المصارعة غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومة وشعباً، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد المصدر، في الوقت نفسه، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والتطرف والإرهاب.