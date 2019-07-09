رئيس "الهلال الأحمر" يتفقد الخدمات الإسعافية في تبوك

ويدشن مركز إسعاف الفارعة

تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، اليوم، الخدمات الإسعافية بمنطقة تبوك.

وبدأت الزيارة بتفقد المراكز الإسعافية "حالة عمار، بئر هرماس، المصيف"، على المنافذ الحدودية التي يرتادها حجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من الدول العربية المجاورة التي تقع شمال المملكة؛ للوقوف على استعدادات الهيئة لتقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام، منذ دخول الحجاج أراضي المملكة.

كما دشن رئيس الهيئة مركز إسعاف الفارعة ليكون دعامة للخدمات الإسعافية بالمنطقة، وذلك من خلال برنامج التحول الوطني الذي ساهم في دعم العمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة من خلال تسريع عملية إنشاء المراكز الإسعافية وتشغيلها، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة؛ وهو ما ساهم في تعزيز الخدمة الإسعافية في مناطق المملكة، وزيادة مباشرة الحالات الإسعافية من قبل الفرق الإسعافية لكل البلاغات الطارئة التي تصل لغرف عمليات الهلال الأحمر بمناطق المملكة كافة.

واستمع خلال زيارته إلى شرح موجز من مدير عام فرع الهيئة بالنيابة بمنطقة تبوك سعيد الأحمري، عن الخدمات الإسعافية بالمنطقة، ومتابعة سير العمل والخطط المعمول بها في هذا الشأن لموسم الحج.

كما دشن تطبيق نظام المسعف الإلكتروني وتتبع المركبات في غرفة العمليات بمنطقة تبوك، والتي تهدف من خلاله الهيئة إلى تقليل زمن سرعة استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات، وربط آلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية، ولاسيما أن النظام يعد من البرامج المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية، ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب، وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًّا، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت.

ويعد البرنامج من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة، ومبادرة رفع ودعم الخدمات الطبية الإسعافية في برنامج التحول الوطني 2020 للهيئة.