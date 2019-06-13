في سباق كرسي رئاسة الهلال.. هيئة الرياضة تعتمد قائمة بن نافل والموسى

اعتمدت هيئة الرياضة قائمتين مرشحتَيْن لإدارة نادي الهلال الجديدة، وضمّت قائمة المرشح الأول فهد بن نافل كلًّا من: "سلطان بن سعيد، سلمان التويجري، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، فهد المفرج".
فيما ضمّت قائمة المرشح الثاني لكرسي الرئاسة موسى الموسى كلًّا من: "مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن سعيد، فيصل أبو ثنين، وفيصل بن سعيد".
الجدير بالذكر أن الصراع على كرسي رئاسة الهلال لا يزال قائمًا بين الثنائي: فهد بن نافل، وموسى الموسى، فيما انسحب بدر الحماد من الترشح؛ حيث يعدّ الملف الإداري هو الأسخن في البيت الأزرق بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.
اعتمدت هيئة الرياضة قائمتين مرشحتَيْن لإدارة نادي الهلال الجديدة، وضمّت قائمة المرشح الأول فهد بن نافل كلًّا من: "سلطان بن سعيد، سلمان التويجري، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، فهد المفرج".
فيما ضمّت قائمة المرشح الثاني لكرسي الرئاسة موسى الموسى كلًّا من: "مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن سعيد، فيصل أبو ثنين، وفيصل بن سعيد".
الجدير بالذكر أن الصراع على كرسي رئاسة الهلال لا يزال قائمًا بين الثنائي: فهد بن نافل، وموسى الموسى، فيما انسحب بدر الحماد من الترشح؛ حيث يعدّ الملف الإداري هو الأسخن في البيت الأزرق بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.