في سباق كرسي رئاسة الهلال.. هيئة الرياضة تعتمد قائمة بن نافل والموسى

اعتمدت هيئة الرياضة قائمتين مرشحتَيْن لإدارة نادي الهلال الجديدة، وضمّت قائمة المرشح الأول فهد بن نافل كلًّا من: "سلطان بن سعيد، سلمان التويجري، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، فهد المفرج".

فيما ضمّت قائمة المرشح الثاني لكرسي الرئاسة موسى الموسى كلًّا من: "مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن سعيد، فيصل أبو ثنين، وفيصل بن سعيد".

الجدير بالذكر أن الصراع على كرسي رئاسة الهلال لا يزال قائمًا بين الثنائي: فهد بن نافل، وموسى الموسى، فيما انسحب بدر الحماد من الترشح؛ حيث يعدّ الملف الإداري هو الأسخن في البيت الأزرق بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.