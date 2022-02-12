نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على نايف بن حميد

عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على نايف بن هندي بن ناصر بن حميد - رحمه الله - بجامع الراجحي.
وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعربت أسرة - بن حميد - عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته.

الرياض جامع الراجحي نايف بن حميد

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12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 06:38 PM

عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي

نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على نايف بن حميد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على نايف بن هندي بن ناصر بن حميد - رحمه الله - بجامع الراجحي.
وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعربت أسرة - بن حميد - عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته.

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