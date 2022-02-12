نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على نايف بن حميد

عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على نايف بن هندي بن ناصر بن حميد - رحمه الله - بجامع الراجحي.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة - بن حميد - عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته.