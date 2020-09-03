"الصحة": أكثر من مليونين وأربعمائة ألف مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر أغسطس

قالت "الصحة": إن مركز 937 تلقى خلال شهر أغسطس الماضي "2442010" اتصالات، كان منها عدد "260940" اتصالاً لحجز المواعيد في المراكز الصحية، فيما بلغ عدد الاستفسارات "798171" استفساراً، كما بلغ عدد البلاغات "183277" بلاغاً، وبلغ عدد الاستشارات الطبية "897747" استشارة، أما الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد فقد بلغت "301875" استفساراً.

وشهد هذا الشهر إنجازاً غير مسبوق في مسيرة عمل مركز اتصال الصحة 937، حيث حقق المركز رقماً قياسياً في التجاوب مع اتصالات المستفيدين، فقد تجاوز عدد الاتصالات أكثر من 100.000 مائة ألف اتصال وارد في يوم واحد، والذي استمر في عدة أيام خلال هذا الشهر.

ويعمل في المركز أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويقوم بتقديم عدة خدمات للمستفيدين منها: خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات.

الجدير بالذكر أن مركز اتصال "الصحة" 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث إنه صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات، ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويُعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات منسوبي الوزارة.

ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية "الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937 - تويتر @saudimoh937 - البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa - الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي - تطبيق اشارة لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) - الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم 920005937.