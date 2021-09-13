إعادة حافظات ماء زمزم في المسجد النبوي

مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والصحية

أعادت وكالة شؤون المسجد النبوي حافظات ماء زمزم في أرجاء المسجد النبوي الشريف مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والصحية.

‏وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي قامت بسحب كل حافظات ماء زمزم من المسجد النبوي في بداية جائحة كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام.