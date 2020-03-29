"ترامب" تلقى تحذيرات بعدم السفر إلى "نيويورك" جراء تفشي "كورونا"

تخلى عن قرار حظر الخروج منها والتوجه إليها

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم (الأحد)، عن أن أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا أوصوا عند اجتماعهم بالرئيس دونالد ترامب أمس بالتحذير من السفر إلى منطقة نيويورك المتضررة بشدة من الفيروس للحد من انتشاره.

وذكر "منوتشين" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن مجموعة العمل قررت بالإجماع المضي قدمًا في التحذير من السفر ونصحت الرئيس، الذي بدوره أخذ بالنصيحة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "ترامب" قد أعلن أمس أنه قد يفرض حظرًا على السفر من نيويورك وإليها وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت، لكنه تخلى عن الفكرة لاحقاً.