حدثت بجازان في أقل من 15 يومًا.. تعرَّف على 4 جرائم دامية: قتل وغموض وانتحار

تصوير: أحمد المدخلي
شهدت جازان خلال الأيام القليلة الماضية حوادث دامية ومؤثرة، كان من أبرزها أربع جرائم قتل، اكتنفها الغموض، وتداولتها القصص المتضاربة.
ففي الـ 22 من شهر نوفمبر الماضي شهدت أبو عريش جريمة قتل مأساوية بجوار مدرسة الملك فهد المتوسطة؛ إذ تم العثور على جثمان الطفل "أصيل" مقتولاً خنقًا على يد خطيب شقيقته، وضبطت الجهات الأمنية القاتل فورًا بعد اعترافه. وبعدها بخمسة أيام، في الـ 27 من نوفمبر أيضًا، شهدت صبيا جريمة قتل امرأة زوجة مواطن (غير سعودية) داخل غرفة نومها في مشلحة شرقي المحافظة، وضُبط زوجها، وهو رهن التحقيق حتى انتفاء الاشتباه عنه.
وبعد ساعات من جريمة مشلحة وقعت جريمة أخرى في صبيا، تمثلت في مقتل شاب سعودي بتعرُّضه لطلقة سلاح صيد "ساكتون"، اخترقت قلبه، واستقرت في العمود الفقري؛ وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور، وألقت القبض على الجاني، وأودعته التوقيف، لكنه انتحر بعد توقيفه بعدما ظهر عليه التأثر البالغ نتيجة الحادثة.
وبعد الجريمتين التي شهدتها مشلحة وصبيا؛ وفي الاسبوع الماضي عُثر على جثة طالبة محترقة في شقة بظروف غامضة؛ وحول هذه الحادثة قال المتحدث الإعلامي لشرطة جازان إنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرُّضها للاغتصاب فقد باشرت الشرطة الواقعة للتحقيق فيها، وإزالة غموض القضية.قتل طالب أبوعريش الجهات الأمنية مقتل امرأة صبيا بشرى جازان ذهبت للاختبار وعادت جثة محترقة.. "نيابة جازان" تحقق في وفاة "بشرى" داخل شقة شرطة جازان عن تداول حادثة حرق واغتصاب "بشرى": اتخذنا الإجراءات بعد حادثة جازان المفجعة.. النيابة توقف مرافقة الفتاة "بشرى" للتحقيق جازان.. مقتل امرأة في مشلحة صبيا بعيار ناري داخل غرفة نومها عائلة الطفل "أصيل" المقتول على يد خاطب شقيقته تقرر دفنه.. غداً عدسة "سبق" ترصد دفن جثمان الطفل "أصيل" المقتول على يد خاطب شقيقته تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطفل "أصيل" بجوار مدرسته ضبط قاتل الطالب "أصيل".. "سبق" تكشف تفاصيل العثور على جثمانه بجوار شنطته طلقة "ساكتون" تخترق قلب شاب في صبيا وتُرديه قتيلاً.. وضبط الجاني بعد قتله آخر بساكتون.. شاب يضع حدًا لحياته شنقًا في صبيا
التحقيقات تتواصل والسلطات الأمنية تقبض على الجناة
تصوير: أحمد المدخلي
شهدت جازان خلال الأيام القليلة الماضية حوادث دامية ومؤثرة، كان من أبرزها أربع جرائم قتل، اكتنفها الغموض، وتداولتها القصص المتضاربة.
ففي الـ 22 من شهر نوفمبر الماضي شهدت أبو عريش جريمة قتل مأساوية بجوار مدرسة الملك فهد المتوسطة؛ إذ تم العثور على جثمان الطفل "أصيل" مقتولاً خنقًا على يد خطيب شقيقته، وضبطت الجهات الأمنية القاتل فورًا بعد اعترافه. وبعدها بخمسة أيام، في الـ 27 من نوفمبر أيضًا، شهدت صبيا جريمة قتل امرأة زوجة مواطن (غير سعودية) داخل غرفة نومها في مشلحة شرقي المحافظة، وضُبط زوجها، وهو رهن التحقيق حتى انتفاء الاشتباه عنه.
وبعد ساعات من جريمة مشلحة وقعت جريمة أخرى في صبيا، تمثلت في مقتل شاب سعودي بتعرُّضه لطلقة سلاح صيد "ساكتون"، اخترقت قلبه، واستقرت في العمود الفقري؛ وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور، وألقت القبض على الجاني، وأودعته التوقيف، لكنه انتحر بعد توقيفه بعدما ظهر عليه التأثر البالغ نتيجة الحادثة.
وبعد الجريمتين التي شهدتها مشلحة وصبيا؛ وفي الاسبوع الماضي عُثر على جثة طالبة محترقة في شقة بظروف غامضة؛ وحول هذه الحادثة قال المتحدث الإعلامي لشرطة جازان إنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرُّضها للاغتصاب فقد باشرت الشرطة الواقعة للتحقيق فيها، وإزالة غموض القضية.