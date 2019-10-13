المبعوث الأممي إلى سوريا يعقد اجتماعًا مع رئيس هيئة التفاوض بمقرها في الرياض

"بيدرسون" : يشكر للهيئة دورها الإيجابي ويستمع إلى تساؤلات أعضاء اللجنة الدستورية

عقد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مساء أمس اجتماعًا مع هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية بمقر الهيئة في الرياض.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الدكتور نصر الحريري ببيدرسون والفريق المرافق له وأثنى على جهوده معبرًا عن شكره للأمم المتحدة على دورها البناء في الوصول إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية آملاً أن تستمر تلك الجهود للعمل على البدء ببحث كل بنود القرار 2254، كما أكد أن الهيئة اللجنة الدستورية الممثلة لقوى الثورة والمعارضة سوف تعمل بإيجابية لتحقيق أهدافها وإنجاز عملها.

وعبّر بيدرسون بدوره عن شكره للدور الإيجابي الذي أدته هيئة التفاوض مع المبعوث الخاص على مدى الشهور العشرة الماضية ، ومن ثم وضح رؤيته عن قواعد عمل اللجنة أثناء اجتماعها في جنيف واستمع إلى تساؤلات أعضاء اللجنة الدستورية وأجاب عنها بالتفصيل ما خلف ارتياحًا في نفوس السائلين والأعضاء عامة.

بعد ذلك قام عضو اللجنة الدستورية الدكتور يحيى العريضي نيابة عن أعضاء اللجنة بتسليم بيدرسون مذكرة تطالب الأمم المتحدة بتكثيف الجهود والعمل على إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام وبيان مصير المفقودين باعتبار أن هذا المطلب فوق تفاوضي.