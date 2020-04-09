إيطاليا قد تخفف قيود "كورونا" إذا استمر تباطؤ انتشار الوباء

"كونتي" أشار إلى انتقاء الحكومة لقطاعات محددة

ذكر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم (الخميس)، أن الحكومة قد تبدأ تدريجياً تخفيف بعض القيود، التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا بحلول نهاية أبريل (نيسان)، إذا استمر تباطؤ انتشار المرض.

وأشار "كونتي" إلى أنه يتعين على الحكومة أن تنتقي القطاعات التي يمكن أن تستأنف نشاطها.

حذر رئيس الوزراء من أن إيطاليا لا يمكنها خفض مستوى الحذر، وإنما ستخفف فقط بعض القيود تدريجياً.