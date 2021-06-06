"عثمان الدعرمي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.
ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :
محمد 0555605536
عبدالعزيز 0555752628
عادل 0505757491
بندر 0500799579
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.
ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :
محمد 0555605536
عبدالعزيز 0555752628
عادل 0505757491
بندر 0500799579