الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تتواصل حتى 9 صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (المهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تشمل محافظات المهد وبدر ووادي الفرع وينبع
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (المهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.