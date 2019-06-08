طبرجل .. مهرجان العيد يواصل استقبال الزوار بفعاليات مميزة

بحضور مميز للأهالي الذين استمتعوا بفعاليات منوعة ورائعة

تتواصل فعاليات مهرجان العيد بمحافظة طبرجل، بحضور مميز للأهالي الذين استمتعوا بفقرات الحفل، وتألُّق المنشد عواد الوجدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي يحضر المهرجان منذ افتتاحه في أول أيام العيد.

كما شهد المهرجان عددًا من الفعاليات المنوعة والمميزة كعادته، منها جناح لجنة الثقافة والفنون والأسر المنتجة، واستعراض الخيل، وعدد من الألعاب الترفيهية والمسابقات المنوعة التي شملت عددًا كبيرًا من الجوائز المنوعة والقيمة.