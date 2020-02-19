"إنفوجرافيك النقد": الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار العادية يمكن تداولها

قالت: بخلاف التي تعرّضت للأحبار الأمنية ذات اللون الأخضر الداكن

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، "إنفوجرافيك" توعوياً يفيد بأن الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار العادية تُعد مقبولة ويمكن تداولها.

وقالت "النقد" عبر "الإنفوجرافيك" المنشور بحسابها في "تويتر": أمّا تلك الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار الأمنية ذات اللون الأخضر الداكن، فإنها تُعد تالفة ولا يُسمح بتداولها.