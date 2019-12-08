"صحة الطائف" تنفِّذ مبادرة تطوعية في دار المسنين

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

نظَّم فرع وزارة الصحة بالطائف أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع مبادرة تطوعية بدار المسنين تحت عنوان (كبارنا ثروتنا.. وفي خبرتهم فائدتنا). ويأتي ذلك امتدادًا لمبادرات قافلة أواصر الإحسان لتقديم الخدمات العلاجية.

وتأتى هذه الحملة ضمن حملة تطوعي صحة 3، التى شارك فيها مدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المونس، ونفَّذتها إدارة الخدمات العلاجية.