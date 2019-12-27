وزير الثقافة: التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم

قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزارة التعليم

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27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 11:46 PM

وزير الثقافة: التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم

عبدالله البرقاوي

الرياض

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قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".

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وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزارة التعليم

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