بالفيديو.. "رذاذ الماء" يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات

تخفض الحرارة من 5 إلى 7 درجات وتخمد الأتربة المتطايرة

تضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات، وتتطاير تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة على جموع الحجاج.

وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وإخماد الأتربة المتطايرة؛ إذ تشهد المشاعر -بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة.