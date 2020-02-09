القبض على شاب فيديو الفتاة والحبوب المحظورة

قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول، صورته فتاة تدعي قيامه بإعطائها حبوبًا محظورة.

واستكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.

وكانت فتاة ظهرت في مقطع فيديو، تناشد القبض على شاب قالت إنه مروّج المخدرات ويحاول إغراءها بالحبوب المخدرة، وقالت الفتاة إنها صوّرت وجهه، وسترفع إلى الجهات المختصة للقبض عليه.