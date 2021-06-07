"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان

أكد حرص المملكة على تحقيق السلام الشامل بما يحقق أمنه ووحدته واستقراره

‬التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال زيارته الرسمية لجمهورية جنوب السودان، رئيس الحركة الشعبية بقطاع الشمال عبدالعزيز الحلو.

وتناول اللقاء سير مفاوضات السلام مع وفد الحكومة السودانية، حيث أكد وزير الدولة حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق السلام الشامل في السودان، بما يحقق أمنه ووحدته واستقراره.