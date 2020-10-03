تعرف على العقار الذي بدأ ترامب يتناوله لعلاج كورونا

كشف عنه بيان نشره البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في تناول عقار "ريمديسيفير"، لعلاج إصابته بفيروس كورونا.

وقال شون كونلي الطبيب المشرف على ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض: "الرئيس ترامب في حالة جيدة، وقد قررنا البدء في علاجه بدواء ريمديسيفير، بعد استشارة أخصائيين، وهو ليس في حاجة إلى أكسجين إضافي".

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري في ماريلاند، لقضاء بضعة أيام هناك كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بالفيروس.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، قد أكدت في وقت سابق أن "الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم".