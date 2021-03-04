ارتفع ضغط "البابي".. تدخّل طبي بالمدينة ينقذ مريضاً من نزيف حاد بالمعدة

قسطرة ودعامة في عملية استغرقت 5 ساعات أجراها فريق بمستشفى الملك فهد

أسهم -بفضل الله- فريق طبي مشترك متخصص بالجهاز الهضمي، والمناظير، والأشعة التداخلية، والقسطرة، في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، في إنهاء معاناة مريض من نزيف حاد في المعدة.

ووفق موقع وزارة الصحة، فقد قام الفريق الطبي المتخصص في الجهاز الهضمي والمناظير بعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وعمل منظار علوي، وتبين وجود نزيف من دوالي المعدة؛ نتيجة ارتفاع الضغط بالوريد البابي.

وبعد استقرار حالة المريض، تم تحويله إلى قسم الأشعة التداخلية والقسطرة؛ حيث تمكن الفريق الطبي المختص من إجراء القسطرة، وتركيب دعامة بين الوريد البابي والوريد الكبدي، في عملية استغرقت 5 ساعات، وكُللت بالنجاح، ولله الحمد.