شاهد.. محافظ الحريق يدشن برامج "الإسلامية" للاحتفاء باليوم الوطني

تتضمن برامج ومبادرات تجسد الذكرى

دشن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا، اليوم، بمقر المحافظة؛ البرامج والمبادرات الدعوية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة، والتي تأتي ضمن الأعمال والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تزامنًا مع الذكرى.

وعقب التدشين نوّه محافظ الحريق بالجهود المميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمواكبة هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن يعيش على ثرى هذه الأرض الطاهرة، مؤكدًا أن ذكرى اليوم الوطني تجسّد قصة الكفاح التي كان بطلها الملك المؤسس - رحمه الله - لجمع شتات الوطن ونشر الأمن في ربوعه.

وأكد "الجربا" أن هذه البرامج والأنشطة الدعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية مهمة لبيان منهج المملكة وتاريخها العريق في خدمة الدين، مبيّنًا أن الرسالة التوعوية تبدأ وتنطلق من المساجد، وهي ولله الحمد تقوم بدور كبير وفعال.

من ناحيته أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق خالد بن عبد الله الكثيري، أن مشاركة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق التي دشّنها المحافظ تتضمّن حزمة من البرامج الدعوية والإرشادية التي ستنفذ بالمساجد والجوامع والدوائر الحكومية والمدارس خلال الأيام القادمة، ويقدمها نخبة من الدعاة يتحدثون خلالها عن أهمية وحدة الكلمة، ومقومات حب الوطن.

وبيّن "الكثيري" أن البرامج ستركّز على إبراز دور الأسرة في تعزيز الأمن الفكري، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وجهود المملكة في محاربة الأفكار الضالّة، والتذكير للأجيال بتاريخ المملكة وجهود قادتها.