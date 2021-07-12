مكتب وزارة الرياضة بشقراء ينظم "ملتقى الفنون الكشفية" لمدة 3 أيام

يتخلله محاضرة طبية ودورات إسعافية وعدد من المسابقات

يدشن مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء، عبدالمحسن العبد الوهاب، اليوم الاثنين، فعاليات "ملتقى الفنون الكشفية"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بعدد من المناشط الكشفية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن برنامج اليوم الأول، تدشين الملتقى باستقبال الضيوف والمشاركين في تمام الساعة ٤:٣٠ م، يليه توزيع الملابس وأدوات البرنامج ثم الصافرات، والتشكيلات ثم الإيعازات.

بعد ذلك التوقف لصلاة المغرب ثم محاضرة طبية، بعنوان "التباعد والاحترازات الوقائية" ثم فترة العقد والربطات الكشفية بعهدها، والتوقف لصلاة العشاء، ثم مسابقات مفتوحة، ليختتم اليوم بتناول وجبة العشاء.

أما اليوم الثاني، فيبدأ الحضور والتواجد الساعة ٥ م، ثم الرحلة الخلوية الكشفية بعدها صلاة المغرب، ثم النيران الكشفية، يليها صلاة العشاء ثم فقرة مسابقات مفتوحة ثم وجبة العشاء.

وفي اليوم الثالث، يبدأ بالحضور والتواجد الساعة ٥ م، ثم دورة في الإسعافات الأولية، بعد ذلك التوقف لصلاة المغرب ثم حفل السمر الكشفي، وعقب صلاة العشاء يقام الحفل الختامي ثم وجبة العشاء.

من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة الرياضة بشقراء، عبدالمحسن العبد الوهاب، لـ"سبق"، حرص وزارة الرياضة على النشاطات الشبابية، التي تقيمها الوزارة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، لما للنشاط الكشفي من دور بارز في إعداد النشء، لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه.

وأشار إلى أن تلك المناشط تأتي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتماشياً مع الرؤية الوطنية الرائدة رؤية ٢٠٣٠.