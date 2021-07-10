الولايات المتحدة تسجّل ‏‎26,742‎‏ إصابة جديدة بكورونا و‏‎320‎‏ ‏وفاة

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎33,659,974‎‏ والوفيات ‏‎604,596‎‏ شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎26,742‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‎320‎‏ ‏وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ ‏‎33,659,974‎‏ ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎604,596‎‏ .‏