سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,659,974 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604,596 .
إجمالي الإصابات بلغ 33,659,974 والوفيات 604,596 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,659,974 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604,596 .